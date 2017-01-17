Внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила парламентская делегация Японии

ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. 16 января пребывающая с визитом в Ташкенте делегация Японии во главе с депутатом Палаты советников парламента Юхей Юмашита посетила МИД Узбекистана, где была принята министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и практических аспектов дальнейшего развития узбекско-японского диалога в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, был проведен обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного характера.

Отдельное внимание было уделено развитию двустороннего сотрудничества по линии японской правительственной программы "Официальная помощь развитию" (ОДА), сообщает МИД Узбекистана.

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