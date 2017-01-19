Посол Омана посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

Посол Омана посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана19.01.2017 10:38
ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. 18 января МИД Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман Мухаммад бин Саид бин Мухаммад аль-Лавати.
Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов межгосударственного диалога и хода реализации совместных проектов, прежде всего, строительства нового здания библиотеки Центра восточных рукописей имени Абу Райхона Беруни при Ташкентском государственном институте востоковедения.
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