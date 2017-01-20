



Глава Узбекистана принял представителя Всемирного банка



ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. 19 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент вице-президентом Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах электроэнергетики, модернизации ирригационных и коммунальных сетей, водоснабжения, развития производственной, транспортной и социальной инфраструктуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи