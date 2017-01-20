



Глава МИД Узбекистана провел встречу со спецпредставителем Евросоюза



ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Питером Бурианом. В ходе встречи министр и его гость обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, обменялись мнениями по международной и региональной проблематике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи