



Глава Узбекистана выразил соболезнования народам Италии и Ирана



ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 20 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послания Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле и Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани с выражением соболезнований по случаю трагедий, унесших накануне в этих странах множество человеческих жизней. В своих посланиях глава государства передал слова сочувствия и сопереживания родным и близким погибших и пожелания выздоровления пострадавшим. Напомним, что в результате схода лавины на отель в горном массиве Гран-Сассо-д’Италия региона Абруццо погибло по меньшей мере 4 человека, а в результате сильного пожара в 17-этажном здании в Тегеране погибли не менее 30 пожарных и гражданских лиц. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи