



Делегация МИД Узбекистана отправилась в Москву



НОВОСТИ В МИРЕ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 20 января в Москве состоялась встреча заместителей глав МИД государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в котором также приняла участие делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана. В ходе встречи представители стран-участниц и руководства ШОС провели консультации по практическим аспектам развития взаимодействия по всему спектру направлений в рамках предстоящего расширения организации (вступления Индии и Пакистана в полноправные члены ШОС). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи