Глава государства посетил Каракалпакстан

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 22 января. /УЗИНФОРМ/. 21 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневный визит в Республику Каракалпакстан, предпринятый с целью ознакомления с положением дел в регионе.

В ходе поездки глава государства 20 января посетил центральную больницу, женский интернат "Мурувват", районную школу №69, сельский врачебный пункт "Каракалпакстан", ознакомился с ходом строительства Агропромышленного центра в Ходжейлийском районе, побывал в Шуманайском районе, где осмотрел детскую школу музыки и искусства имени Жумабоя Бозорова, а в Канлыкульском районе посетил предприятие "Агросервис МТП" и районный педагогический профессиональный колледж.

Кроме того, в этот день Президент ознакомился с началом прокладки водопроводной сети Кунград-Муйнак и провел встречу с активом Республики Каракалпакстан в Нукусе.

В заключительный день визита Президент посетил в Нукусе строящиеся заводы полимерной продукции и продукции для энергетической отрасли, школу для одаренных детей имени Ибройима Юсупова, осмотрел реконструированный Нукусский железнодорожный вокзал и Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института, побывал в мечети Имама эшона Мухаммада, а также ознакомился с народной приемной Президента Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан.

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