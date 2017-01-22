Определены задачи по деятельности МИД Узбекистана на 2017 год

ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. 21 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел расширенное заседание коллегии внешнеполитического ведомства, на котором была проанализирована деятельность центрального аппарата МИД и загранучреждений в свете задач, вытекающих из доклада Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год.

Кроме того, в ходе встречи была критически оценена работа аппарата министерства, посольств Узбекистана, постоянных представительств при международных организациях, консульских учреждений, а также определены меры по исполнению Постановления Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом и узбекских частей межправительственных комиссий (комитетов и советов) по двустороннему сотрудничеству с зарубежными странами", сообщает МИД Узбекистана.

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