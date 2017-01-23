Курсы валют в Узбекистане на/c 23 января

ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 23 января 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 2,471.36 (702) 1 сингапурский доллар 2,299.84 (124) 1 канадский доллаp 2,457.70 (752) 1 шведская крона 368.93 (156) 1 юань ренминби 476.94 (756) 1 швейцарский франк 3,270.45 (208) 1 датская кpона 471.76 (784) 1 диpхам ОАЭ 889.09 (352) 1 исландская кpона 29.06 (818) 1 египетский фунт 174.63 (392) 10 японских иен 287.38 (826) 1 фунт стеpлингов 4,056.46 (410) 10 южнокорейских вон 27.98 (840) 1 доллаp США 3,265.54 (414) 1 кувейтский динар 10,692.68 (949) 1 новая турецкая лира 869.49 (422) 100 ливанских фунтов 216.89 (960) 1 СДР 4,419.59 (458) 1 малайзийский ринггит 735.81 (978) 1 евро 3,483.95 (578) 1 норвежская крона 389.70 (980) 1 гривна 119.06 (643) 1 российский рубль 54.73 (985) 1 польский злотый 802.90

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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