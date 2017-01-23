Курсы валют в Узбекистане на/c 23 января

Курсы валют в Узбекистане на/c 23 января23.01.2017 23:31
ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 23 января 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|2,471.36
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|2,299.84
|(124)
|1 канадский доллаp
|2,457.70
|(752)
|1 шведская крона
|368.93
|(156)
|1 юань ренминби
|476.94
|(756)
|1 швейцарский франк
|3,270.45
|(208)
|1 датская кpона
|471.76
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|889.09
|(352)
|1 исландская кpона
|29.06
|(818)
|1 египетский фунт
|174.63
|(392)
|10 японских иен
|287.38
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|4,056.46
|(410)
|10 южнокорейских вон
|27.98
|(840)
|1 доллаp США
|3,265.54
|(414)
|1 кувейтский динар
|10,692.68
|(949)
|1 новая турецкая лира
|869.49
|(422)
|100 ливанских фунтов
|216.89
|(960)
|1 СДР
|4,419.59
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|735.81
|(978)
|1 евро
|3,483.95
|(578)
|1 норвежская крона
|389.70
|(980)
|1 гривна
|119.06
|(643)
|1 российский рубль
|54.73
|(985)
|1 польский злотый
|802.90
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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