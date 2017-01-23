



В Ташкенте обсуждены вопросы обеспечения безопасности в Центральной Азии



ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. 22 января внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Петко Драганов. Его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Узбекистаном и РЦПДЦА, а также обсудили актуальные международные и региональные вопросы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи