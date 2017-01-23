Глава Узбекистана выразил соболезнования коллегам из Пакистана, Индии и Венгрии

ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послания Президенту Венгрии Яношу Адеру, Президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну и премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди.

В своих посланиях глава государства выразил соболезнования по случаю трагедий в этих странах, унесших в воскресенье множество человеческих жизней, а также передал слова искреннего сочувствия и сопереживания родным и близким погибших и пострадавшим.

Напомним, что в автокатастрофе в итальянской Вероне погибло 16 венгерских школьников. Теракт в городе Парачинар на северо-западе Пакистана унес жизни 25 человек, а жертвами железнодорожной катастрофы в индийском штате Андхра-Прадеш стали более 40 человек.

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