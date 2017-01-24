Глава государства представил к наградам ряд работников сферы культуры

Глава государства представил к наградам ряд работников сферы культуры24.01.2017 19:24
ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении группы активистов национальных культурных центров в связи с 25-летием Республиканского интернационального культурного центра".
Документом предписывается за весомый вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране, сохранение царящей в нашем обществе атмосферы доброты и взаимопонимания между представителями различных наций и народностей, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, развитие деятельности национальных культурных центров присвоить почетные звания:
"Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан"
- Базарбаевой Нуркул Алимбаевне - активисту каракалпакского национального культурного центра Канимехского района Навоийской области, художественному руководителю ансамбля "Жас тулек" Канимехского района
"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"
- Миронову Сергею Александровичу - заместителю директора Республиканского интернационального культурного центра
За достойный вклад в укрепление атмосферы толерантности, миролюбия и гуманизма в нашей стране, сохранение и развитие самобытных национальных культур, традиций и обычаев, воспитание молодежи в духе любви к Родине, верности идеям независимости, а также активное участие в общественной жизни наградить:
орденом "Меҳнат шуҳрати"
- Мухаммадиева Насриддина - директора Республиканского интернационального культурного центра
орденом "Дўстлик"
- Абаева Аразмухаммета Аллабаевича - активиста туркменского национального культурного центра Республики Каракалпакстан, главного редактора газеты "Мекан" Турткульского района
- Алиеву Кайкеп Мириевну - художественного руководителя ансамбля "Озарбайжон кизлари" Республиканского азербайджанского национального культурного центра
- Гатауллину Анисю Адихамовну - председателя татарского национального культурного центра Янгиюльского района Ташкентской области
- Голубцову Фаину Семеновну - председателя русского национального культурного центра Сырдарьинской области
- Изюмова Пулатбека Алламовича - председателя казахского национального культурного центра Хорезмской области
- Каримова Бахтиёра Рахмановича - активиста Республиканского интернационального культурного центра, профессора кафедры философии и национальной идеи Ташкентского государственного технического университета
- Кима Олега Антоновича - председателя корейского национального культурного центра Джизакской области
- Маматалиеву Умутхон Ихволовну - активиста киргизского национального культурного центра Андижанской области, директора средней общеобразовательной школы №27 Жалакудукского района
- Эргашева Абдурасула - председателя таджикского национального культурного центра Кашкадарьинской области, профессора кафедры автоматики и информационных технологий Каршинского инженерно-экономического института
медалью "Шуҳрат"
- Абдурахманова Семена Пинхасовича - председателя еврейского национального культурного центра Ферганской области
- Довидайтис Лидию Григорьевну - председателя литовского национального культурного центра города Ташкента
- Кайзер Наталью Филипповну - председателя немецкого национального культурного центра Самаркандской области, преподавателя Самаркандского профессионального колледжа экономики и легкой промышленности
- Канаева Динислама Акимбаевича - заместителя председателя казахского национального культурного центра Ташкентской области
- Миронец Ольгу Артемовну - председателя украинского национального культурного центра "Славутич" города Нукуса, заведующую лабораторией центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики Каракалпакстан
- Мурадова Анвара Махмудовича - активиста таджикского национального культурного центра Наманганской области, корреспондента газеты "Овози тожик" по Наманганской области
- Панжиева Ниёзмухаммада Рузимухаммедовича - заместителя председателя арабского национального культурного центра Кашкадарьинской области, учителя средней общеобразовательной школы №20 Миришкорского района
- Саакова Георгия Ашотовича - активиста Республиканского армянского национального культурного центра, главного редактора журнала "Депи Апага"
- Халибаеву Нортожи Тоштоновну - художественного руководителя ансамбля "Сулув киз" киргизского национального культурного центра Ферганской области, учителя средней общеобразовательной школы №25 Ферганского района
- Шайкулова Курбанмурада Чарияркуловича - активиста туркменского национального культурного центра Сурхандарьинской области, директора средней общеобразовательной школы №1 Узунского района
- Шубникову Нину Афанасьевну - заместителя председателя белорусского национального культурного центра "Свитанак" города Ташкента
- Шукурова Жуму Котибовича - председателя турецкого национального культурного центра Бухарской области, директора средней общеобразовательной школы №16 города Бухары
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