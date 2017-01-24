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Глава государства представил к наградам ряд работников сферы культуры
24.01.2017 19:24

ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении группы активистов национальных культурных центров в связи с 25-летием Республиканского интернационального культурного центра".

Документом предписывается за весомый вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране, сохранение царящей в нашем обществе атмосферы доброты и взаимопонимания между представителями различных наций и народностей, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, развитие деятельности национальных культурных центров присвоить почетные звания:

"Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан"

  • Базарбаевой Нуркул Алимбаевне - активисту каракалпакского национального культурного центра Канимехского района Навоийской области, художественному руководителю ансамбля "Жас тулек" Канимехского района

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

  • Миронову Сергею Александровичу - заместителю директора Республиканского интернационального культурного центра

За достойный вклад в укрепление атмосферы толерантности, миролюбия и гуманизма в нашей стране, сохранение и развитие самобытных национальных культур, традиций и обычаев, воспитание молодежи в духе любви к Родине, верности идеям независимости, а также активное участие в общественной жизни наградить:

орденом "Меҳнат шуҳрати"

  • Мухаммадиева Насриддина - директора Республиканского интернационального культурного центра

орденом "Дўстлик"

  • Абаева Аразмухаммета Аллабаевича - активиста туркменского национального культурного центра Республики Каракалпакстан, главного редактора газеты "Мекан" Турткульского района
  • Алиеву Кайкеп Мириевну - художественного руководителя ансамбля "Озарбайжон кизлари" Республиканского азербайджанского национального культурного центра
  • Гатауллину Анисю Адихамовну - председателя татарского национального культурного центра Янгиюльского района Ташкентской области
  • Голубцову Фаину Семеновну - председателя русского национального культурного центра Сырдарьинской области
  • Изюмова Пулатбека Алламовича - председателя казахского национального культурного центра Хорезмской области
  • Каримова Бахтиёра Рахмановича - активиста Республиканского интернационального культурного центра, профессора кафедры философии и национальной идеи Ташкентского государственного технического университета
  • Кима Олега Антоновича - председателя корейского национального культурного центра Джизакской области
  • Маматалиеву Умутхон Ихволовну - активиста киргизского национального культурного центра Андижанской области, директора средней общеобразовательной школы №27 Жалакудукского района
  • Эргашева Абдурасула - председателя таджикского национального культурного центра Кашкадарьинской области, профессора кафедры автоматики и информационных технологий Каршинского инженерно-экономического института

медалью "Шуҳрат"

  • Абдурахманова Семена Пинхасовича - председателя еврейского национального культурного центра Ферганской области
  • Довидайтис Лидию Григорьевну - председателя литовского национального культурного центра города Ташкента
  • Кайзер Наталью Филипповну - председателя немецкого национального культурного центра Самаркандской области, преподавателя Самаркандского профессионального колледжа экономики и легкой промышленности
  • Канаева Динислама Акимбаевича - заместителя председателя казахского национального культурного центра Ташкентской области
  • Миронец Ольгу Артемовну - председателя украинского национального культурного центра "Славутич" города Нукуса, заведующую лабораторией центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики Каракалпакстан
  • Мурадова Анвара Махмудовича - активиста таджикского национального культурного центра Наманганской области, корреспондента газеты "Овози тожик" по Наманганской области
  • Панжиева Ниёзмухаммада Рузимухаммедовича - заместителя председателя арабского национального культурного центра Кашкадарьинской области, учителя средней общеобразовательной школы №20 Миришкорского района
  • Саакова Георгия Ашотовича - активиста Республиканского армянского национального культурного центра, главного редактора журнала "Депи Апага"
  • Халибаеву Нортожи Тоштоновну - художественного руководителя ансамбля "Сулув киз" киргизского национального культурного центра Ферганской области, учителя средней общеобразовательной школы №25 Ферганского района
  • Шайкулова Курбанмурада Чарияркуловича - активиста туркменского национального культурного центра Сурхандарьинской области, директора средней общеобразовательной школы №1 Узунского района
  • Шубникову Нину Афанасьевну - заместителя председателя белорусского национального культурного центра "Свитанак" города Ташкента
  • Шукурова Жуму Котибовича - председателя турецкого национального культурного центра Бухарской области, директора средней общеобразовательной школы №16 города Бухары

УЗИНФОРМ

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57.3% (66)  - Положительно
 6.1% (7)  - Более положительно, чем отрицательно
 6.1% (7)  - Нейтрально
 8.7% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 20.9% (24)  - Отрицательно
 0.9% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 115     всего 100%

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