



Узбекистан и Китай провели в Пекине политконсультации



НОВОСТИ В МИРЕ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Пекине завершился очередной раунд политических консультаций по линии внешнеполитических ведомств Узбекистана и Китайской Народной Республики. Повестка дня встречи охватывала рассмотрение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-китайского сотрудничества по приоритетным направлениям, хода подготовки к предстоящим визитам на различных уровнях. Кроме того, в рамках визита узбекской делегации в столице КНР было проведено очередное заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи