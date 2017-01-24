Узбекистан и Китай провели в Пекине политконсультации

Узбекистан и Китай провели в Пекине политконсультации24.01.2017 18:34
НОВОСТИ В МИРЕ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Пекине завершился очередной раунд политических консультаций по линии внешнеполитических ведомств Узбекистана и Китайской Народной Республики.
Повестка дня встречи охватывала рассмотрение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-китайского сотрудничества по приоритетным направлениям, хода подготовки к предстоящим визитам на различных уровнях.
Кроме того, в рамках визита узбекской делегации в столице КНР было проведено очередное заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.
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