Глава государства поздравил сотрудников Республиканского интернационального культурного центра

ТАШКЕНТ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января в Ташкенте во Дворце международных форумов "Узбекистон" была проведена торжественная церемония вручения почетных званий, орденов и медалей сотрудникам Республиканского интернационального культурного центра, отмечающего 25 лет со дня своего образования.

Награды вручал лично Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В выступлении главы государства перед собравшимися говорилось:

"Дорогие друзья!



Искренне, от всей души поздравляю вас и в вашем лице весь многонациональный народ Узбекистана со знаменательной датой – 25-летием образования Республиканского интернационального культурного центра.



Известно, что на протяжении многих веков на нашей древней и благодатной земле в мире и согласии жили представители разных этносов, культур и религий. Гостеприимство, доброта, щедрость души и подлинная толерантность всегда были присущи нашему народу и стали основой его менталитета.



Годы независимости открыли новый этап в межнациональных отношениях в нашей стране. Одним из важнейших приоритетов государственной политики в Узбекистане было определено развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и гражданского взаимопонимания и согласия, воспитание молодого поколения на этой основе, в духе любви и преданности Родине. И все это нашло полное воплощение в жизни.



Царящая в нашей республике атмосфера дружбы и сплоченности – важнейший фактор мира и стабильности, повышения эффективности проводимых реформ, роста авторитета Узбекистана на международной арене. Мы все хорошо знаем и высоко ценим заслуги Первого Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова в создании и приумножении этого нашего поистине бесценного богатства.



Сегодня в стране единой семьей живут представители более 130 наций и народностей. Объединенные целью процветания нашего общего дома – Узбекистана, они самоотверженно трудятся во всех сферах и отраслях и вносят достойный вклад в строительство правового демократического государства с развитой рыночной экономикой и сильным гражданским обществом.



В нашей Конституции и законах закреплено, что все граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности, языка и религии имеют равные права и свободы. Им обеспечены все возможности для сохранения и всестороннего развития своей этнокультуры, традиций и обычаев. В республике свободно осуществляют свою деятельность религиозные организации 16 конфессий. В государственных образовательных учреждениях обучение ведется на 7 языках, на 12 языках транслирует свои передачи Национальная телерадиокомпания, более чем на 10 языках издаются газеты и журналы.



Ведущую роль в развитии этнического своеобразия и дальнейшей гармонизации межнациональных отношений в стране играют 137 национальных культурных центров. Развивая свою самобытную культуру, язык, народные ремесла, они вносят вклад во взаимообогащение культур, укрепление в каждом из нас чувства единой многонациональной семьи.



Заслуживает особого внимания, что координирует их работу, оказывает практическую и методическую помощь Республиканский интернациональный культурный центр.



Своими яркими мероприятиями, проводимыми во всех регионах страны, он наполняет культурную и общественную жизнь республики еще более глубоким содержанием, укрепляет отношения толерантности и добрососедства между живущими в Узбекистане представителями разных наций и народностей. Примечательно, что среди государств СНГ такая структура создана только в Узбекистане.



Все это говорит о том, что в нашей стране сформирована уникальная система неправительственных организаций в области межнациональных отношений. Их многогранная деятельность способствует обеспечению спокойной и благополучной жизни в республике, решению важных культурно-просветительских задач, а также развитию сотрудничества с зарубежными государствами.



Уважаемые участники встречи!



Как вы знаете, в настоящее время в разных регионах мира усиливается межэтническая и межконфессиональная напряженность, поднимают голову национализм и религиозная нетерпимость. Разрушая государства и разделяя общества, они становятся идеологической базой для радикальных группировок и течений.



В такой непростой обстановке все более важное значение для нас приобретает дальнейшее укрепление в стране дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и религий. Безусловно, это служит прочной гарантией мира и спокойствия на нашей земле, основой повышения созидательного потенциала нашего народа, его уверенности в завтрашнем дне.



В связи с этим, думаю, что Министерство по делам культуры и спорта, министерства народного и высшего и среднего специального образования, Академия художеств Республики Узбекистан, Творческая ассоциация "Тасвирий ойина", Комитет женщин, фонды "Махалла", "Нуроний", общественное движение молодежи "Камолот" и многие другие организации должны усилить работу в сфере духовности и культуры, воспитания, в первую очередь молодежи, на основе национальных и общечеловеческих ценностей. Сегодня это жизненно важная задача для всех нас.



Священный долг каждого, кто считает Узбекистан своей Родиной, быть еще более бдительным, бережно сохранять и приумножать самое главное наше достояние, которым мы по праву гордимся, – уникальное единство и сплоченность нашего многонационального народа.

Только так мы сможем эффективно противостоять всем вызовам и угрозам современности, создать в нашем обществе стойкий иммунитет против различных деструктивных идей и добиться еще более весомых результатов на выбранном нами пути демократии и прогресса.



Мы и впредь будем придавать первостепенное значение этому важнейшему для нас вопросу, в том числе делать все необходимое для практической поддержки деятельности национальных культурных центров.



Так, недавно ко мне поступило обращение группы активистов ряда центров, расположенных в приспособленных зданиях, с просьбой содействовать в улучшении условий их работы.



В связи с этим предлагаю передать украшающее нашу столицу уникальное здание по улице Бабура, ранее принадлежавшее акционерному обществу "Узбекенгилсаноат", в ведение Республиканского интернационального культурного центра и назвать его Дворцом дружбы. Мы примем соответствующее постановление правительства, в котором, в частности, будет предусмотрено выделение средств на реконструкцию здания и благоустройство прилегающей территории.



Предлагаю также переименовать в "Сад дружбы" находящийся рядом парк, где в годы независимости Республиканский интернациональный культурный центр традиционно проводит свои многочисленные мероприятия.



В связи с этим премьер-министр А.Н.Арипов совместно с соответствующими ведомствами должны в месячный срок разработать проект возведения на территории данного парка павильонов для демонстрации самобытной культуры, обычаев, кулинарных традиций всех наций и народностей, представители которых проживают в Узбекистане.



Теперь имя нашего великого предка Бабура будет носить новый парк, который откроется в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента к весеннему празднику Навруз.



Считаю еще одной актуальной задачей Республиканского интернационального культурного центра организовать в сотрудничестве с институтами Академии наук Узбекистана проведение научных исследований, посвященных дальнейшему развитию и гармонизации межнациональных отношений в нашей стране.



Думаю, будет также целесообразным, если активисты каждого из действующих в Узбекистане национальных культурных центров станут еще более активно развивать отношения в культурно-гуманитарной сфере со своей исторической родиной. Республиканский интернациональный культурный центр призван сыграть большую роль в этом важном для нас вопросе.



Еще одно предложение, которое, уверен, все вы поддержите.



К сожалению, на данный момент сложилась такая практика, что большинство жителей страны имеет возможность знакомиться с особенностями разных этнокультур всего два-три раза в год, прежде всего в дни празднования Навруза, что, конечно, недостаточно.



Исходя из этого Республиканскому интернациональному культурному центру совместно с Министерством по делам культуры и спорта и творческими организациями республики следовало бы разработать и в течение каждого года реализовывать программу по ознакомлению на системной, регулярной основе широкой общественности с неповторимой культурой, народными ремеслами, традициями и обычаями живущих в Узбекистане представителей разных наций и народностей. И для этого им нужно предоставить лучшие концертные площадки, сцены театров, выставочные залы страны.



Несомненно, все это послужит взаимообогащению культур разных народов, сделает еще более яркой палитру духовной и культурной жизни нашего многонационального Узбекистана.



Дорогие друзья!



Глубоко символично, что мы встречаемся с вами в начале года, который объявлен в нашей стране Годом диалога с народом и интересов человека.



Мы определили для себя приоритетными направлениями государственной политики жить нуждами и заботами, интересами людей, создать достойные условия для населения, войти в число развитых демократических государств мира.



И я уверен, что вы будете самыми активными проводниками в жизнь этих программных задач. Наш народ высоко ценит вашу очень важную, такую нужную для нас деятельность. И она получает достойную оценку.



За годы независимости более 100 активистов Республиканского интернационального культурного центра и национальных культурных центров были удостоены почетных званий, награждены орденами и медалями.



Следует особо отметить, что 14 представителей разных национальностей – наших граждан были удостоены высокого звания "Герой Узбекистана".



Я лично знаком со многими из вас, многих знаю по вашим выступлениям на телевидении, в печати и рад сегодня вручить высокие награды Родины еще более чем 20 инициативным, самоотверженным, служащим примером для других соотечественникам, вносящим достойный вклад в укрепление единства и сплоченности нашего народа.



Среди них – активистка каракалпакского национального культурного центра из Канимехского района Навоийской области Нуркул Базарбаева, заместитель директора Республиканского интернационального культурного центра Сергей Миронов, председатели национальных культурных центров – татарского из Янгиюльского района Ташкентской области Анися Гатауллина, русского из Сырдарьинской области Фаина Голубцова, казахского из Хорезмской области Пулатбек Изюмов, корейского из Джизакской области Олег Ким, еврейского из Ферганской области Семен Абдурахманов, литовского из Ташкента Лидия Довидайтис, немецкого из Самаркандской области Наталья Кайзер, украинского "Славутич" из Нукуса Ольга Миронец, таджикского из Кашкадарьинской области Абдурасул Эргашев.



А также заместители председателей национальных культурных центров – белорусского "Свитанак" из Ташкента Нина Шубникова, арабского из Кашкадарьинской области Ниёзмухаммад Панжиев, турецкого из Бухарской области Жума Шукуров, художественный руководитель ансамбля "Озарбайжон кизлари" Республиканского азербайджанского центра Кайкеп Алиева, активисты центров – туркменского из Республики Каракалпакстан Аразмухаммет Абаев, киргизского из Андижанской области Умутхон Маматалиева, Республиканского армянского центра Георгий Сааков и другие. Совместными усилиями они выполняют важнейшую миссию – создают прочный фундамент развития страны, укрепляют его духовную, гуманистическую основу.



Теперь разрешите перейти к самой волнующей части нашей встречи – вручению высоких наград Родины.



Уважаемые друзья!



Позвольте еще раз поздравить всех вас с 25-летним юбилеем Республиканского интернационального культурного центра и выразить глубокую признательность за ваш бескорыстный труд во имя устойчивого развития и благополучия родного Узбекистана.



Вместе с вами, с нашим многонациональным трудолюбивым народом мы обязательно построим свободное демократическое и процветающее государство и достигнем намеченных нами высоких целей.



Желаю всем вам крепкого здоровья и удачи, семейного счастья, благополучия и достатка вашим домам.



Пусть Всевышний всегда поддерживает нас во всех добрых начинаниях!



Пусть в нашей прекрасной стране всегда царят мир и спокойствие, будет чистым небо над нашей Родиной и счастлив наш народ!



Благодарю за внимание".

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