Делегация МИД Узбекистана находится с визитом в Афганистане

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. 23-24 января пребывающая с визитом в Афганистане делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Кабуле ряд двусторонних встреч с представителями правительственных и деловых кругов ИРА.

В частности, прошли переговоры со старшим советником Президента Исламской Республики Афганистан по экономическим вопросам Хумаюном Каюми, специальным представителем Президента по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии и Россией Махаммадом Шокиром Коргаром, представителями бизнес-кругов страны.

По итогам встреч были заключены контракты о поставках лекарственных средств и медицинских изделий, автомобилей "скорой помощи", продовольственной пшеницы, электробытовой техники на общую сумму свыше 49,3 млн. долларов США и подписаны следующие документы:

двусторонняя торгово-экономическая "Дорожная карта", реализация которой позволит в кратчайшие сроки довести показатели товарооборота до 1,5 млрд.долларов США;

Протокол о намерениях по дальнейшему развитию взаимодействия в сфере транспортной инфраструктуры, предусматривающий участие узбекской стороны в совместных железнодорожных и автодорожных проектах;

Протокол о намерениях по созданию Совместной комиссии по вопросам безопасности;

межмидовский Меморандум о взаимопонимании;

Соглашение между министерствами внутренних дел о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Кроме того, была проведена официальная церемония открытия торгового дома АО "Узсаноатэкспорт" в Кабуле, сообщает МИД Узбекистана.

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