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В Узбекистане в честь первого Президента назовут улицы и объекты
26.01.2017 10:11

ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. 25 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова", в соответствии с которым имя узбекского лидера будет присвоено ряду улиц и объектов в городах и населенных пунктах страны.

Документом предписывается на основании многочисленных предложений об увековечении памяти Первого Президента Узбекистана, поступающих от министерств и ведомств, местных органов государственной власти, негосударственных некоммерческих организаций и граждан, учитывая великие исторические заслуги Первого Президента Республики Узбекистан, Героя Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова в обретении национальной независимости, обеспечении развития и процветания страны, в целях увековечения его светлой памяти:

1. Принять к сведению:

  • создание в октябре 2016 года Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова;
  • наименование расположенной по улице Фаргона йули Яшнабадского района города Ташкента мечети "Ислом ота жоме масжиди";
  • принятие 2 декабря 2016 года постановления Президента Республики Узбекистан "Об организации международного творческого конкурса по созданию памятника великому государственному и политическому деятелю, Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову".

2. Кабинету Министров (А.Арипов) разработать в установленном порядке план мероприятий по увековечению памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

В связи с этим поручить:

  • Министерству по делам культуры и спорта, Министерству финансов Республики Узбекистан, Государственному комитету по архитектуре и строительству, Академии художеств Узбекистана и Самаркандскому областному хокимияту возведение мемориального комплекса в городе Самарканде на территории, где находится место захоронения Ислама Каримова;
  • соответствующим министерствам, ведомствам и местным органам государственной власти по итогам международного творческого конкурса установление памятников Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Абдуганиевичу Каримову в столице нашей страны – городе Ташкенте, в городе Самарканде, где родился и вырос Ислам Каримов, и в городе Карши, где он работал руководителем Кашкадарьинской области;
  • Министерству по делам культуры и спорта, Министерству финансов, Министерству юстиции Республики Узбекистан, Академии наук Узбекистана, Академии художеств Узбекистана, хокимиятам города Ташкента и Самаркандской области организацию: в городе Ташкенте, в резиденции Оксарой (ул. Узбекистанская, 45), где на протяжении долгих лет работал Первый Президент, – Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова и размещение по этому же адресу созданного Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова; в городе Самарканде – музея Ислама Каримова;
  • присвоение имени Ислама Каримова следующим учреждениям и объектам:
  • Ташкентскому государственному техническому университету;
  • автомобильному заводу в городе Асаке;
  • Дворцу искусств в городе Фергане;
  • Ташкентскому международному аэропорту;
  • центральным улицам в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте и областях (на основе предложений местных органов государственной власти);
  • организацию ежегодного широкого празднования дня рождения Первого Президента страны – 30 января, а также установление 2 сентября Днем памяти Первого Президента. В связи с этими датами – широко освещать в средствах массовой информации жизни и деятельности Ислама Каримова;
  • учреждение Государственной стипендии имени Ислама Каримова для студентов высших учебных заведений;
  • создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности Ислама Каримова;
  • выпуск специальных почтовых марок с портретом Ислама Каримова.

3. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с увековечением памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан А.Арипова.

УЗИНФОРМ

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 6.1% (7)  - Нейтрально
 8.7% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 20.9% (24)  - Отрицательно
 0.9% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 115     всего 100%

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