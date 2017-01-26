Глава МИД Узбекистана направил послание японскому коллеге

ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов направил послание министру иностранных дел Японии Фумио Кисида с поздравлениями по случаю 25-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

В послании говорится:

"Позвольте выразить сердечные поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Японией.

С удовлетворением хочу отметить, что за прошедший период между нашими странами установился открытый и плодотворный политический диалог по всему спектру двусторонних и многосторонних отношений в духе принятого в 2002 году Совместного заявления о дружбе, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Успешно прошедший в октябре 2015 года официальный визит Премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ в Узбекистан вновь продемонстрировал высокий уровень узбекско-японских отношений и придал еще больший динамизм дальнейшему развитию сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

Мы высоко ценим содействие Японии в модернизации экономики и социальной сферы нашей страны, создании производственных мощностей, реализации значимых проектов по развитию энергетики, инфраструктуры, телекоммуникаций и других направлений.

Последовательно развиваются и укрепляются связи в культурно-гуманитарной области. Узбекская сторона заинтересована в расширении сотрудничества, особенно в сферах образования, здравоохранения и туризма.

Сегодня с твердой уверенностью можно сказать, что Япония стала испытанным другом и надежным партнером Узбекистана.

Выражаю искреннюю надежду, что при нашем взаимном стремлении традиционно дружеские отношения и стратегическое партнерство между Узбекистаном и Японией будут и впредь всемерно развиваться во благо народов двух стран.

Примите, господин Кисида, уверения в моем высоком уважении и наилучшие пожелания в Вашей ответственной деятельности".

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