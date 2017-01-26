В Ашхабаде обсуждены практические аспекты развития сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. Представительная делегация правительственных и деловых кругов Узбекистана во главе с первым вице-премьером, председателем правления АО "Узбекистан темир йуллари" Ачилбаем Раматовым пребывает с рабочим визитом в Туркменистане.

25 января в рамках визита узбекской делегации в Ашхабаде были проведены 13-е заседание совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и политические консультации между внешнеполитическими ведомствами обеих стран, а также делегация была принята Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных мероприятий и переговоров обсуждались практические аспекты развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, транспорта и связи, машиностроения, сельского и водного хозяйства, здравоохранения, экологии и охраны окружающей среды, спорта, туризма, взаимодействия в рамках международных организаций.

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