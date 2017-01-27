Узбекистан и Япония отметили 25-летие дипломатических отношений

Узбекистан и Япония отметили 25-летие дипломатических отношений27.01.2017 12:09
ТАШКЕНТ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. 26 января исполнилось 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Японией.
По этому случаю глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обменялись поздравительными посланиями, в которых отметили достижения межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений и выразили стремление к дальнейшему развитию узбекско-японского диалога.
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