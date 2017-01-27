В Ташкенте обсудили вопросы укрепления обороноспособности страны

В Ташкенте обсудили вопросы укрепления обороноспособности страны27.01.2017 11:19
ТАШКЕНТ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. 26 января Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Шавкат Мирзиёев провел в Ташкентском высшем общевойсковом командном училище рабочее совещание с руководством ведомства обороны Республики.
Встреча была посвящена актуальным вопросам обеспечения безопасности страны, совершенствования материально-технической базы Вооруженных Сил и улучшения служебно-бытовых условий военнослужащих.
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