В Ташкенте обсудили вопросы укрепления обороноспособности страны

Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?

Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012



57.3% (66) - Положительно 6.1% (7) - Более положительно, чем отрицательно 6.1% (7) - Нейтрально 8.7% (10) - Более отрицательно, чем положительно 20.9% (24) - Отрицательно 0.9% (1) - Затрудняюсь с ответом голосов 115 всего 100%

Архив голосований