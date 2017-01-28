



Глава государства посетил Хорезмскую область



ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. 27 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял рабочую поездку в Хорезмскую область с целью ознакомления с ходом социально-экономического развития региона. Программа первого дня визита главы государства включала в себя посещение комплекса Ичанкалъа в Хиве, мавзолея Пахлавона Махмуда, медресе Матниёза Девонбеги, Хорезмской академии Маъмуна, встречи с предпринимателями, железнодорожниками, сельчанами Хивинского, Хазараспского, Багатского районов, активом области, ознакомление с проектами строительства текстильного производства, пластмассового завода и животноводческого комплекса в Янгиарыкском районе, виноградных плантаций в Багатском районе, осмотр хода реконструкции на магистральном канале Тошсока. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи