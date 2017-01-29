



Глава государства вернулся из рабочей поездки в Хорезмскую область



ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 января. /УЗИНФОРМ/. 28 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневную рабочую поездку в Хорезмскую область. Программа заключительного дня визита включала в себя посещение филиала Республиканского специализированного центра кардиологии, детской школы музыки и искусства №11 Ургенча, строительных площадок мечети Охунд-бобо и современного творческого центра имени Комилжона Отаниёзова, ознакомление с работой Народной приемной Президента Республики Узбекистан в Хорезмской области. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи