Глава государства поздравил работников государственной авиакомпании

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к сотрудникам Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" с поздравлениями по случаю 25-летия организации.

В обращении главы государства говорилось:

"Дорогие друзья!



От всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием создания Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".



Отечественная гражданская авиация последовательно формировалась и развивалась вместе с нашим независимым государством. За четверть века на основе продуманной долгосрочной стратегии была проделана большая созидательная работа по становлению отрасли.



Сегодня Национальная авиакомпания играет важную роль в экономическом и социальном развитии Узбекистана, расширении и укреплении нашего плодотворного сотрудничества со многими зарубежными странами.



Высокий профессионализм ее многонационального коллектива неоднократно отмечали авторитетные международные авиационные организации. Достигнуты высокие результаты в обеспечении авиационной безопасности, качества выполнения полетов, широком применении самых передовых технологий во всех сферах авиационной деятельности, в том числе в обслуживании авиатехники.



В настоящее время Национальная авиакомпания, оснащенная современными воздушными судами, включая "Боинги-787" ("Dreamliner"), занимает достойное место в международной системе авиаперевозок. Авиалайнеры с надписью "Узбекистан", являясь ярким символом нашей динамично развивающейся республики, покоряют воздушное пространство многих регионов мира и выполняют полеты более чем в 20 стран. В 2016 году самолетами авиакомпании было перевезено свыше 2 миллионов 500 тысяч пассажиров и 43 тысяч тонн грузов.



"Узбекистон хаво йуллари" также осуществляет управление воздушным движением около 90 тысяч транзитных рейсов в год и аэронавигационное обслуживание самолетов более 300 зарубежных авиакомпаний. Многие из них пользуются услугами единственного в Центральноазиатском регионе Центра по техническому обслуживанию авиационной техники последнего поколения. Большие перспективы в деятельности компании открыл Центр по ремонту изделий из композиционных материалов для самолетов "Боинг-787".



Все одиннадцать аэропортов республики, модернизированные в соответствии с мировыми стандартами, удостоены статуса "международный". Один из крупнейших и высокотехнологичных авиагрузовых комплексов региона – международный интермодальный Центр логистики в Навои связан авиарейсами с основными логистическими центрами Евразии. Сеть грузовых авиаперевозок из года в год расширяется.



Наш народ высоко ценит самоотверженный и добросовестный труд работников воздушного флота страны – пилотов и инженеров, авиатехников и бортпроводников, диспетчеров и специалистов всех наземных служб.



Вместе с тем все мы хорошо понимаем, что быстро меняющееся время выдвигает перед нами новые, все более жесткие требования. Впереди у нас много работы, в первую очередь по дальнейшему повышению конкурентоспособности нашей авиакомпании. И я уверен, что вы критически подойдете к оценке достигнутых результатов и будете работать с еще большей ответственностью и самоотдачей, используя все свои знания, опыт и потенциал.



Дорогие друзья!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас с 25-летним юбилеем Национальной авиакомпании. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, высокого полета и новых успехов в вашем благородном труде".

По случаю празднования юбилея компании Президент наградил НАК почетной грамотой за "достигнутые успехи в модернизации отрасли, внедрении передовых технологий, завоевание международного признания и достойного места в мире в вопросах обеспечения безопасности полетов и качественного обслуживания на воздушном транспорте".

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