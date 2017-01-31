



Узбекистан и Южная Корея отметили 25-летие сотрудничества



ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. 29 января исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Республикой Корея. По этому случаю Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и исполняющий обязанности Президента Республики Корея Хван Гё Ан обменялись поздравительными посланиями, в которых отметили достижения узбекско-корейского диалога за годы сотрудничества и выразили стремление к дальнейшему развитию плодотворного взаимодействия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи