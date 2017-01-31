



Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана поздравил нового коллегу из ФРГ



ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. 30 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов направил послание вновь назначенному федеральному министру иностранных дел Федеративной Республики Германия Зигмару Габриэлю с поздравлениями по случаю его назначения. В своем послании глава МИД Узбекистана пожелал коллеге успехов в его дальнейшей работе и выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии традиционно дружественных, многоплановых и взаимовыгодных узбекско-германских отношений, приоритетными направлениями которого были названы политическая, торгово-экономическая, инвестиционно-технологическая и финансово-техническая сферы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи