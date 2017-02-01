Погода в Узбекистане на 2 февраля

Погода в Узбекистане на 2 февраля01.02.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
2-4 февраля по территории Узбекистана пройдут осадки, 3 февраля местами сильные (дождь, 3-4 февраля с переходом в снег). Местами усиление ветра до 18-23 м/с. В период 4-6 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-12о мороза, днем до 0-5о мороза.
2-4 февраля по горным районам Республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-4о тепла, днем 6-8о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег, туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о мороза, днем 0-5о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 2-7о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 4-9о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 4-9о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 2-7о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, снег. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 0-5о мороза.
УЗИНФОРМ