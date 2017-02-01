В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и США

ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент во главе представительной делегации правительственных и деловых кругов США председателем Американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм.

В ходе аудиенции глава государства и его гостья обсудили вопросы развития взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, углубления партнерства в технологической, инновационной и образовательной сферах, реализации новых совместных программ и проектов.

В завершение встречи К.Лэмм вручила Ш.Мирзиёеву памятную награду.

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