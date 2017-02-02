



Погода в Узбекистане на 3 февраля



ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 3-4 февраля по территории Узбекистана пройдут осадки, 3 февраля местами сильные (дождь, 3-4 февраля с переходом в снег). Местами усиление ветра до 18-23 м/с. В период 4-6 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-12о мороза, днем до 0-5о мороза. 3-4 февраля по горным районам Республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-2о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 2-7о мороза. в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, осадки (дождь, с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 3о мороза-2о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, осадки, местами сильные (дождь, с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 0-5о тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, осадки, местами сильные (дождь, с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 0-5о тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, осадки, местами сильные (дождь, с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 0-5о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, осадки, местами сильные (дождь, с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 0-5о тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, снег, местами сильный, возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и утром 0-5о мороза, днем с понижением до 5-10о мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи