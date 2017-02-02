Посол Кыргызстана нанес визит в МИД Узбекистана

Посол Кыргызстана нанес визит в МИД Узбекистана02.02.2017 10:13
ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. 1 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Данияр Сыдыков посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана.
По информации МИД, встреча была посвящена практическим аспектам деятельности рабочих групп правительственных делегаций обеих стран по делимитации и демаркации совместной Государственной границы в контексте реализации соответствующих поручений глав двух государств, а также обсуждению повестки дня и графика предстоящих двусторонних мероприятий и встреч.
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