



Посол Кыргызстана нанес визит в МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. 1 февраля Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Данияр Сыдыков посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана. По информации МИД, встреча была посвящена практическим аспектам деятельности рабочих групп правительственных делегаций обеих стран по делимитации и демаркации совместной Государственной границы в контексте реализации соответствующих поручений глав двух государств, а также обсуждению повестки дня и графика предстоящих двусторонних мероприятий и встреч. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи