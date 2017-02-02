Узбекистан и США развивают экономическое сотрудничество

ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. 1 февраля в Ташкенте было проведено очередное заседание Американо-узбекской торговой палаты, для участия в которых в Узбекистан прибыла с визитом делегация правительственных и деловых кругов США во главе с председателем АУТП Кэролин Лэмм.

Приоритетными направлениями развития взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества в ходе переговоров были названы торговля и экономика, инвестиции, машино- и автомобилестроение, ТЭК, фармацевтика, нефтехимическая, химическая промышленность, производство электронной и электротехнической продукции, производство продуктов питания, подготовка кадров и другие.

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