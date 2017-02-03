Погода в Узбекистане на 4 февраля

Погода в Узбекистане на 4 февраля03.02.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
4 февраля по территории Узбекистана пройдут осадки, В период 4-6 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-12о мороза, днем до 0-5о мороза.
4-7 февраля по горным районам Республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-7о мороза, днем 1-3о мороза.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 1-6о мороза, по Устюрту ночью 12-17о мороза, днем 5-10о мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 0-5о мороза.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 0-5о мороза.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 0-5о мороза.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 0-5о мороза.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 0-5о мороза.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 8-13о мороза, днем 5-10о мороза.
УЗИНФОРМ