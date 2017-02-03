



Погода в Узбекистане на 4 февраля



ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 4 февраля по территории Узбекистана пройдут осадки, В период 4-6 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-12о мороза, днем до 0-5о мороза. 4-7 февраля по горным районам Республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-7о мороза, днем 1-3о мороза. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 1-6о мороза, по Устюрту ночью 12-17о мороза, днем 5-10о мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 0-5о мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 0-5о мороза. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 0-5о мороза. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 0-5о мороза. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами небольшой снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью и днем 0-5о мороза.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 8-13о мороза, днем 5-10о мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи