В Узбекистане упорядочат выдачу зарплат и социальных выплат

ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. 2 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию механизма выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий", нацеленное на коренное совершенствование системы выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий, обеспечение безусловной защиты прав и законных интересов пенсионеров, студентов и других социально уязвимых слоев населения, создание благоприятных условий для беспрепятственного осуществления платежей за приобретаемые ими товары и услуги на всей территории Республики Узбекистан.

Документом предписывается:

1.Обратить внимание руководителей Центрального банка, Министерства финансов, внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан на наличие многочисленных заявлений, поступающих в Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан о несвоевременной выплате заработной платы, пенсий, пособий и стипендий, а также о необоснованном переводе выплат в безналичную форму на пластиковые карточки при недостаточном уровне развития системы платежных терминалов и банковских аппаратов.



2. Установить, что, начиная с февраля 2017 года:

выплата всех видов пенсий осуществляется по территории Республики в наличной форме в полном объеме без ограничений;

выплата заработной платы работникам бюджетных организаций, социальных выплат и платежей в горных и отдаленных районах, согласно приложению, осуществляется в наличной форме в полном объеме без ограничений;

выплата стипендий студентам высших учебных заведений производится не менее, чем на 50 процентов, в наличной форме.

3. Министерству финансов, внебюджетному Пенсионному фонду при Министерстве финансов Республики Узбекистан, АО "Узбекистон почтаси" обеспечивать выплату пенсий в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, в установленные законодательством сроки, не позднее 27 числа соответствующего месяца.



4. Центральному банку Республики Узбекистан совместно с:

коммерческими банками принять безотлагательные меры по устранению злоупотреблений, систематически допускаемых при выплате заработной платы, пенсий, пособий и стипендий и приравненных к ним платежей, обеспечив бесперебойную их выдачу со счетов хозяйствующих субъектов по их первому требованию;

Министерством финансов, Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан, коммерческими банками, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей в месячный срок критически пересмотреть и, с учетом реально созданной инфраструктуры платежных терминалов, определить оптимальные пропорции по выплате заработной платы в наличной форме и путем зачисления на пластиковые карточки. О принятых мерах доложить в Аппарат Президента Республики Узбекистан.

5. Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в месячный срок изучить практическое применение норм по привлечению к ответственности руководителей и должностных лиц коммерческих банков, не обеспечивающих своевременную выдачу наличных средств, предусмотренных пунктами 3 и 4 постановления Президента Республики Узбекистан от 5 августа 2005 года №ПП-147 "О гарантиях бесперебойного обеспечения выдачи наличных выплат с депозитных счетов в банках".



6. Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан совместно с коммерческими банками, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, городов и районов обеспечить на системной основе реализацию конкретных мер, направленных на недопущение оттока наличной денежной массы во внебанковский оборот и своевременный возврат ее из сферы торговли и услуг в кассы коммерческих банков.



7. Возложить персональную ответственность за обеспечение своевременной и бесперебойной выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий на Генерального прокурора Республики Узбекистан Абдуллаева И.Б., заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С. и председателя Центрального банка Мулладжанова Ф.М.



8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.

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