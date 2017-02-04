



Погода в Узбекистане на 5 февраля



ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 февраля, погода по прогнозам синоптиков: В период 5-6 февраля в Узбекистане ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 7-12о мороза, днем до 0-5о мороза. 5-7 февраля по горным районам Республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12о мороза, днем 0-2о мороза. в Каракалпакстане и Хорезмской области



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 3о мороза-2о тепла, по Устюрту ночью 12-17о мороза, днем 5-10о мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 2о мороза-3о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 0-5о мороза. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 0-5о мороза. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 2о мороза-3о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8о мороза, днем 0-5о мороза.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о мороза, днем 5-10о мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи