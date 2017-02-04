Глава государства совершил рабочую поездку по Ташкенту

Глава государства совершил рабочую поездку по Ташкенту04.02.2017 10:52
ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предпринял рабочую поездку по столице, чтобы ознакомиться с текущим положением дел и ходом благоустройства Ташкента.
Программа визита включала в себя посещение строительных площадок нового путепровода на пересечении улиц Бунёдкор и Мукими в Чиланзарском районе, надземной Сергелийской линии Ташкентского метрополитена, Ледового дворца на пересечении столичных улиц Афросиёб и Бешёгоч,Ташкентского металлургического завода и новых жилых домов, возводимых в Сергелийском районе, ознакомление с работой Яккасарайской малой промышленной зоны и деятельностью Народной приемной Президента Узбекистана в Ташкенте.
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