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В Узбекистане усилят роль махалли
04.02.2017 11:33

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию института махалли".

Документом предписывается в целях повышения эффективности деятельности органов самоуправления граждан, превращения института махалли в самую близкую к населению, народную структуру, реализации прав на объединение в ассоциацию, представляющую общие интересы сходов граждан, укрепления их материально-технической базы, а также дальнейшего развития их взаимодействия с государственными органами и институтами гражданского общества:

1. Определить приоритетными направлениями дальнейшего совершенствования института махалли:

  • усиление места и роли органов самоуправления граждан в обществе, превращение их в структуру на местах, оказывающую реальную помощь и содействие народу;
  • дальнейшее повышение значимости и авторитета махаллей в формировании атмосферы взаимного уважения, доброты и милосердия, сплоченности общества, сохранении и развитии национальных и общечеловеческих ценностей;
  • укрепление взаимодействия органов самоуправления граждан с государственными и негосударственными организациями в воспитании молодежи духовно развитыми и физически здоровыми личностями, обеспечении ее занятости, защите молодого поколения от идеологических угроз, социальной поддержке уязвимых слоев населения, представителей старшего поколения;
  • расширение непосредственного участия махаллей в обеспечении общественного порядка и безопасности, раннем предупреждении правонарушений, усилении у граждан чувства уважения к закону;
  • внедрение эффективных механизмов защиты прав и законных интересов, координации деятельности органов самоуправления граждан, обеспечение единой правоприменительной практики в системе махалли.

2. Одобрить предложения Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан, благотворительного общественного фонда Узбекистана "Махалла" и сходов граждан о:

  • придании Республиканскому совету по координации деятельности органов самоуправления граждан (далее – Республиканский совет) статуса юридического лица с образованием его в форме ассоциации сходов граждан;
  • образовании территориальных советов по координации деятельности органов самоуправления граждан Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов (далее – территориальные советы) в качестве структурных подразделений Республиканского совета;
  • возложении на премьер-министра Республики Узбекистан, председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента, районов и городов обязанности председателя соответственно Республиканского совета, территориальных советов на общественных началах;
  • определении, что первые заместители председателей Республиканского совета и территориальных советов одновременно являются председателями соответственно республиканского правления, Каракалпакского республиканского, областных и Ташкентского городского отделов, районных и городских отделений благотворительного общественного фонда Узбекистана "Махалла" (далее – фонд "Махалла");
  • введении в Республиканском совете должности заместителя председателя по организационным делам и методическим вопросам, а также в Республиканском совете и территориальных советах должностей заместителей председателя по делам молодежи, религиозно-просветительским вопросам, делам престарелых и ветеранов;
  • введении, на общественных началах, в органах самоуправления граждан должности заместителя председателя схода граждан – консультанта по вопросам молодежи.

3. Одобрить:

  • организационную структуру Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан согласно приложению № 1;
  • структуру исполнительного аппарата Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан согласно приложению № 2;
  • типовые структуры исполнительных аппаратов советов по координации деятельности органов самоуправления граждан Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов согласно приложениям № 3 и 4;
  • перечни регионов, районов и городов, категорированных по предельной численности работников исполнительных аппаратов советов по координации деятельности органов самоуправления граждан Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов согласно приложениям № 5 и 6.

4. Утвердить Программу комплексных мер по дальнейшему совершенствованию деятельности органов самоуправления граждан согласно приложению № 7.

Возложить на руководителей министерств и ведомств, органов государственной власти на местах персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных в Программе комплексных мер.

5. Одобрить предложение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашей народных депутатов областей, Республиканского совета, фонда "Махалла" и активистов махаллей о преобразовании сходов граждан поселков, кишлаков и аулов, в составе которых образованы махалли, в сходы граждан махаллей путем их объединения и разделения в порядке, установленном законодательством.

6. Установить, что:

  • по предложению фонда "Махалла" и сходов граждан исполнительные аппараты Республиканского совета, территориальных советов формируются за счет штатных единиц соответственно республиканского правления, Каракалпакского республиканского, областных и Ташкентского городского отделов, районных и городских отделений фонда "Махалла", а также высвобождаемых в связи с реорганизацией сходов граждан поселков, кишлаков и аулов;
  • обеспечение и материальное стимулирование штатных работников исполнительных аппаратов Республиканского совета и территориальных советов осуществляется за счет фонда "Махалла", а недостающая часть средств, направляемых на данные цели, покрывается за счет Государственного бюджета Республики Узбекистан;
  • в отношении работников исполнительных аппаратов Республиканского совета, территориальных советов распространяется действие пункта 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 13 мая 1997 года № УП-1778 "О стимулировании труда государственных служащих", предусматривающего установление 20-процентной надбавки к окладам, в соответствии с разрядами Единой тарифной сетки по оплате труда;
  • вводится порядок выплаты пенсионерам, работающим в должностях первых заместителей и заместителей председателей Республиканского совета, территориальных советов, пенсий в полном размере с покрытием расходов по выплате пенсий за счет средств внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан;
  • первый заместитель председателя Республиканского совета по статусу, условиям бытового обеспечения, медицинского и транспортного обслуживания приравнивается к министру, заместитель председателя Республиканского совета – к заместителю министра.

7. Учредить нагрудный знак "Махалла ифтихори", которым награждаются инициативные граждане и представители общественных структур, внесшие достойный вклад в осуществление задач органов самоуправления граждан.

Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок разработать и утвердить Положение о нагрудном знаке "Махалла ифтихори".

8. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Республиканскому совету, фонду "Махалла":

  • до 1 декабря 2018 года принять меры по строительству (реконструкции, ремонту) зданий комплексов "Центр махалли" в центрах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов, до 1 декабря 2021 года – зданий органов сходов граждан на основе типовых проектов и предъявляемых к ним требований, а также оснащению их необходимыми мебельными комплектами, компьютерной техникой, средствами связи и сетями Интернет;
  • принять меры по размещению в комплексах "Центр махалли" территориальных советов и Каракалпакского республиканского, областных и Ташкентского городского отделов, районных и городских отделений фонда "Махалла".

9. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с фондом "Махалла", Министерством финансов и другими заинтересованными организациями в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего Указа.

10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., государственного советника Президента Республики Узбекистан Исмоилова У.С. и исполняющего обязанности государственного советника Президента Республики Узбекистан Муродова О.Б.

УЗИНФОРМ

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 6.1% (7)  - Более положительно, чем отрицательно
 6.1% (7)  - Нейтрально
 8.7% (10)  - Более отрицательно, чем положительно
 20.9% (24)  - Отрицательно
 0.9% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 115     всего 100%

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