Курсы валют в Узбекистане на/c 6 февраля

ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 6 февраля 2017 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 2,526.74 (702) 1 сингапурский доллар 2,341.01 (124) 1 канадский доллаp 2,532.08 (752) 1 шведская крона 376.08 (156) 1 юань ренминби 480.56 (756) 1 швейцарский франк 3,322.99 (208) 1 датская кpона 477.78 (784) 1 диpхам ОАЭ 897.11 (352) 1 исландская кpона 29.21 (818) 1 египетский фунт 178.87 (392) 10 японских иен 293.26 (826) 1 фунт стеpлингов 4,113.49 (410) 10 южнокорейских вон 28.99 (840) 1 доллаp США 3,294.74 (414) 1 кувейтский динар 10,824.44 (949) 1 новая турецкая лира 890.69 (422) 100 ливанских фунтов 218.86 (960) 1 СДР 4,477.69 (458) 1 малайзийский ринггит 745.42 (978) 1 евро 3,539.47 (578) 1 норвежская крона 402.00 (980) 1 гривна 121.68 (643) 1 российский рубль 55.55 (985) 1 польский злотый 825.83

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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