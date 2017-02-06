Глава МИД Узбекистана провел встречу с делегацией ЕБРР

ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с пребывающей с рабочим визитом в Ташкенте делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, вопросы подготовки к визиту в Узбекистан президента ЕБРР Сумы Чакрабарти.

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