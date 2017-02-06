В Ташкенте обсудили вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и РФ

ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана был проведен очередной раунд узбекско-российских межмидовских политических консультаций, для участия в которых в Ташкент прибыла с визитом делегация Российской Федерации во главе с заместителем директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Александром Бикантовым.

Основными темами повестки дня состоявшихся переговоров были информационное обеспечение внешней политики и работа со СМИ.

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