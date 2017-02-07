Погода в Узбекистане на 8 февраля

Погода в Узбекистане на 8 февраля07.02.2017 19:07
ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
8-12 февраля по горным районам Республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4о мороза, днем 7-9о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6о мороза, днем 4-9о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 7-12о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 4-9о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 4-9о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 7-12о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 3-8о тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о мороза, днем 0-5о тепла.
УЗИНФОРМ