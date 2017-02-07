Узбекская делегация вернулась из Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегации представителей официальных и деловых кругов Бухарской и Хорезмской областей Узбекистана вернулись из поездки в Лебапский и Дашогузский велаяты Туркменистана.

Визиты, которые прошли 4-5 февраля, были организованы по поручению Президентов Шавката Мирзиёева и Гурбангулы Бердымухаммедова с целью активизации сотрудничества между двумя странами.

Программа поездки включала в себя посещение производственно-промышленных предприятий и учреждений сферы культуры, встречи и переговоры с участием глав администраций, представителей деловых и общественных кругов Туркменистана.

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