



Обсуждены вопросы совершенствования сферы здравоохранения Узбекистана



ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. 7 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видео-селекторное совещание с участием членов правительства и ответственных руководителей, курирующих сферу здравоохранения страны. Совещание было посвящено актуальным вопросам совершенствования работы системы здравоохранения Республики, повышения качества обслуживания населения и оказываемых медицинских услуг, обеспечения больниц и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, усиления профилактической деятельности по предупреждению заболеваний, улучшению оснащенности медицинских учреждений, прежде всего, на селе, необходимым оборудованием и укомплектованию их квалифицированными кадрами и другим вопросам. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи