



Глава Узбекистана выразил соболезнования коллегам из Афганистана и Пакистана



ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. 7 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послания Президенту Исламской Республики Афганистан Мухаммаду Ашрафу Гани и Президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну с выражением соболезнований по случаю схода снежных лавин в этих странах, унесших накануне множество человеческих жизней. В своих посланиях глава государства передал от всего народа Узбекистана и от себя лично слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи