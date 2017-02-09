Делегация МИД Узбекистана пребывает с визитом в Кувейте

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым пребывает с визитом в Кувейте.

Целью поездки является участие в межмидовских политических консультациях между двумя странами, проведение ряда двусторонних встреч по вопросам развития сотрудничества.

В рамках визита глава МИД Узбекистана провел встречи с премьер-министром Государства Кувейт шейхом Джабером аль-Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом, председателем Национального собрания Государства Кувейт Марзуком Али Мухаммадом аль-Ганемом и первым заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, вопросы углубления межпарламентского взаимодействия.

По итогам встреч были подписаны межправительственные Соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований, Соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов, а также Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Узбекистан и Кувейтским фондом арабского экономического развития (КФАЭР) по сотрудничеству, предусматривающий участие КФАЭР в финансировании социальных проектов на общую сумму 60 млн. долларов США.

УЗИНФОРМ