



В Узбекистане упорядочат правовое информирование граждан



ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. 8 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства". Документ гласит: "В обеспечении безусловного и своевременного исполнения принятых актов законодательства важное значение имеет создание эффективных механизмов распространения нормативно-правовых актов, разъяснения исполнителям и населению их сути и содержания.



Вместе с тем, несмотря на реализуемые меры, не сформирована целостная система распространения актов законодательства, не установлены порядок и сроки доведения нормативно-правовых актов до исполнителей, включая официальную рассылку, проведение разъяснительной работы и контроль в данной сфере.



Правовое информирование граждан осуществляется преимущественно через традиционные средства массовой информации в бумажной форме, что отрицательно влияет на полноту и доступность правовой информации, своевременность ее распространения. При этом не в полной мере учитываются информационные потребности и запросы социально активных слоев населения, в том числе предпринимателей и молодежи.



Имеющиеся недостатки негативно отражаются на эффективности реализации проводимых в стране реформ, принципов верховенства закона и законности в обществе.



В целях коренного совершенствования системы распространения нормативно-правовых актов, повышения качества правового информирования исполнителей и населения о сути и значении законодательства, выработки принципиально новых подходов к организации работы в данной сфере:



1. Определить важнейшими задачами министерств, государственных комитетов, ведомств, органов хозяйственного управления и органов государственной власти на местах обеспечение своевременного доведения до исполнителей принятых нормативно-правовых актов, вносимых в них изменений и дополнений, разъяснение их сути и значения, а также предоставление беспрепятственного доступа к текстам соответствующих актов законодательства и осуществление постоянного контроля за единообразным применением норм законодательства в своих структурных и территориальных подразделениях.



2. Установить с февраля 2017 года порядок, в соответствии с которым: в текстах вносимых в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проектов законов должны указываться конкретные государственные органы, в том числе органы государственного управления, ответственные за организацию исполнения, доведения до исполнителей и разъяснение среди населения их сути и значения после принятия соответствующих законов;

после подписания нормативно-правового акта ответственным государственным органом или организацией, а также должностными лицами, на которых возложен контроль, утверждается план мероприятий по исполнению, доведению до исполнителей и разъяснению среди населения его сути и значения;

нормативно-правовые акты в день подписания вместе с информационно-аналитическими материалами (пояснительная записка с изложением концепции нормативно-правового акта, сопоставительная таблица с разъяснением изменений и дополнений) в бумажной и электронной форме направляются в Министерство юстиции Республики Узбекистан;

Министерство юстиции Республики Узбекистан в однодневный срок обеспечивает доведение нормативно-правовых актов и соответствующих информационно-аналитических материалов до всех государственных органов и организаций в электронной форме по перечню, определяемому Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

государственные органы и организации на основе информационно-аналитических материалов к нормативно-правовым актам обеспечивают реализацию мероприятий по доведению до исполнителей и разъяснение среди населения сути и значения принятых актов законодательства. 3. Утвердить Схему распространения актов законодательства, разъяснения исполнителям и населению их сути и значения согласно приложению № 1.



4. Возложить на Министерство юстиции Республики Узбекистан следующие дополнительные задачи и функции: своевременное доведение до всех государственных органов и организаций нормативно-правовых актов, эффективную координацию, методическое руководство и контроль за их деятельностью по распространению нормативно-правовых актов;

организацию правовой пропаганды в обществе с привлечением государственных органов, органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций и средств массовой информации, других институтов гражданского общества;

координацию проведения фундаментальных и прикладных исследований в области совершенствования и развития правовых основ дальнейшей демократизации государственной власти и управления, формирования гражданского общества, развития судебно-правовой системы, углубления социально-экономических реформ, а также законотворческой, правоприменительной, правоохранительной деятельности в стране;

выработку приоритетных направлений дальнейшего развития судебно-экспертной деятельности, координацию работы в области подготовки и повышения квалификации судебных экспертов;

комплексное изучение системных проблем в области судебной экспертизы и разработку научно обоснованных предложений и действенных механизмов по их решению. 5. Образовать на базе Управления систематизации законодательства и правовой информации и Управления правовой пропаганды и правового образования Министерства юстиции Республики Узбекистан: Управление правовой пропаганды и информации Министерства юстиции Республики Узбекистан с территориальными отделами в Министерстве юстиции Республики Каракалпакстан, управлениях юстиции областей и города Ташкента с общей предельной численностью управленческого персонала 10 и 28 штатных единиц соответственно;

Управление по координации юридического образования и судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан с общей предельной численностью управленческого персонала 7 штатных единиц. 6. Утвердить обновленный состав Межведомственного совета по координации работы государственных органов по правовой пропаганде и просвещению (далее – Межведомственный совет) согласно приложению № 2.



Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента в недельный срок образовать территориальные комиссии Межведомственного совета во главе с руководителями территориальных управлений юстиции и включением в их состав представителей других правоохранительных органов, судов, органов государственного управления, образовательных учреждений, негосударственных некоммерческих и иных организаций.



Основными задачами Межведомственного совета и его территориальных комиссий определить: принятие комплекса мер по кардинальному повышению качества информирования исполнителей и населения о сути и значении законодательства, выработку принципиально новых подходов к организации данной деятельности;

внедрение современных механизмов осуществления правовой пропаганды и просвещения с учетом информационных потребностей различных слоев населения, в том числе предпринимателей и молодежи;

координацию деятельности государственных органов и организаций по обеспечению широкой доступности правовой информации, эффективному взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации в данной сфере. 7. Ввести в практику ежегодное заслушивание Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, областными и Ташкентским городским Кенгашами народных депутатов информации соответственно Министерства юстиции Республики Узбекистан и его территориальных управлений о состоянии правовой пропаганды и просвещения.



8. В связи с приданием с 25 сентября 2017 года Национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан (далее – Национальная база) статуса официального источника опубликования нормативно-правовых актов: возложить ответственность за обеспечение официального опубликования актов законодательства в Национальной базе на Центр правовой информатизации при Министерстве юстиции Республики Узбекистан (далее – Центр);

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в двухмесячный срок организовать по защищенным каналам связи (VPN) межведомственное электронное взаимодействие между Министерством юстиции Республики Узбекистан и государственными органами и организациями в целях оперативного распространения актов законодательства;

рекомендовать Конституционному суду, Верховному суду и Высшему хозяйственному суду Республики Узбекистан направлять в Центр в электронной форме решения Конституционного суда, постановления пленумов Верховного суда и Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан о даче разъяснений по вопросам применения законодательства в течение одного дня со дня их подписания для размещения в Национальной базе;

Министерству иностранных дел Республики Узбекистан направлять в Центр для размещения в Национальной базе электронные версии международных договоров Республики Узбекистан в течение одного дня со дня их вступления в силу;

Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими министерствами и ведомствами проработать в установленном порядке вопрос привлечения технического содействия (грантов) для финансирования работ по созданию банка данных наиболее востребованных текстов нормативно-правовых актов на английском языке в рамках Национальной базы, а также совершенствованию Национальной базы и материально-техническому обеспечению Центра. 9. Освободить Министерство юстиции Республики Узбекистан сроком на 3 года от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) за ввозимые оборудование, компьютерную и серверную технику, технические средства, программную продукцию и другие материально-технические ресурсы, не производимые в Республике Узбекистан, для развития материально-технической базы органов юстиции и Центра в целях совершенствования системы распространения нормативно-правовых актов и правовой пропаганды по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.



10. Министерству юстиции Республики Узбекистан в месячный срок: внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проекты Закона "О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней", предусматривающего действенные механизмы распространения нормативно-правовых актов, меры по их широкому разъяснению среди населения, а также обновленного Положения о Межведомственном совете по координации работы государственных органов по правовой пропаганде и просвещению;

совместно с Узбекским агентством по печати и информации, Национальной ассоциацией электронных средств массовой информации и Национальной телерадиокомпанией Узбекистана разработать и утвердить Комплексную программу, предусматривающую дальнейшее усиление роли средств массовой информации по доведению сути и значения принимаемых нормативно-правовых актов, подготовку аналитических ток-шоу, дебатов, дискуссий и внедрение иных современных форм широкого обсуждения актов законодательства и правоприменительной практики, отражающих мнение и отношение к ним независимых экспертов, специалистов и населения;

внести предложения об увеличении количества территориальных отделений Республиканского центра судебной экспертизы имени Х.Сулеймановой при Министерстве юстиции Республики Узбекистан исходя из потребностей правоохранительных органов и судов в экспертных исследованиях;

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами внести предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления. 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и государственных советников Президента Республики Узбекистан". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи