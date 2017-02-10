



Президент провел совещание с руководителями органов внутренних дел



ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. 9 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видео-селекторное совещание по вопросам совершенствования работы органов внутренних дел страны. Главными темами повестки дня мероприятия стали вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Республике, охраны правопорядка, борьбы с преступностью, повышения открытости в отношениях сотрудников органов внутренних дел с населением, профилактики правонарушений, защиты прав и интересов людей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи