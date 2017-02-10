В Эль-Кувейте обсуждены вопросы развития узбекско-кувейтского сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. 7-10 февраля пребывающая с визитом в Кувейте делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Эль-Кувейте ряд встреч по вопросам развития экономического и бизнес-сотрудничества между двумя странами.

В частности, прошли переговоры с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Кувейта Абдулвахабом Мухаммадом аль-Вазаном, генеральным менеджером Кувейтской инвестиционной компании "Kuwait Investment CO" Фавазом Сулейманом аль-Ахмедом, вице-президентом холдинговой компании KIPCO Файсалом Хамадом аль-Айяром, вице-президентом, председателем Совета директоров "Burgan Bank" Маджидом аль-Аджилом, руководством Кувейтского инвестиционного агентства, Кувейтского фонда арабского экономического развития, а также 8 февраля был проведен узбекско-кувейтский бизнес-форум.

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