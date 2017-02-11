Глава Узбекистана поздравил туркменского коллегу

ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову с поздравлениями по случаю принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении 12 декабря Международным днем нейтралитета по инициативе Туркменистана.

В своем послании глава государства отметил значимость данного факта для обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития региона, пожелал коллеге доброго здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана - мира, благополучия и дальнейшего процветания.

Напомним, что с 12 декабря 1995 года Туркменистан является страной со статусом постоянного нейтралитета, который подразумевает, что страна не вступает ни в какие военные блоки и союзы, а в отношениях с другими государствами придерживается принципов мира, гуманизма и добрососедства. День нейтралитета является вторым по значимости национальным праздником Туркменистана.

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