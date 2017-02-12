Президент посетил Сурхандарьинскую область

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10-11 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочий визит в Сурхандарьинскую область.

Программа первого дня поездки главы государства включала в себя ознакомление с проектами строительства дехканских предприятий и объектов социального и экономического назначения в Термезском, Ангорском, Джаркурганском, Кызырыкском, Музрабадском, Шерабадском районах, посещение мавзолея Хакима ат-Термизи, визит к аксакалу Шоди-бобо Хушбокову, проживающему в селе Занг гиламбоб Ангорского района.

Во второй день Президент рассмотрел проекты по созданию в Термезе современных перинатального, урологического и офтольмологического центров, производств текстильной продукции в Шерабадском районе, предприятия по выделке ДСП из стеблей хлопчатника и тростника, многоквартирных домов, дехканского рынка, торгового комплекса и современного парка в Термезе, ознакомился со строительством областного информационно-библиотечного центра имени Адиба Собира Термези и комплекса Дворца искусств, а также посетил Народную приемную Президента Республики Узбекистан в Сурхандарьинской области.

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