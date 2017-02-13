Глава государства поздравил туркменского коллегу с переизбранием

Глава государства поздравил туркменского коллегу с переизбранием13.02.2017 19:17
ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову с поздравлениями по случаю его победы на состоявшихся накануне в стране президентских выборах.
В своем послании глава государства пожелал Гурбангулы Бердымухаммедову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому туркменскому народу – мира и дальнейшего процветания.
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