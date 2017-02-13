



Глава государства поздравил туркменского коллегу с переизбранием



ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову с поздравлениями по случаю его победы на состоявшихся накануне в стране президентских выборах. В своем послании глава государства пожелал Гурбангулы Бердымухаммедову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому туркменскому народу – мира и дальнейшего процветания. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи