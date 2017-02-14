Посол Сингапура посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана

Посол Сингапура посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана14.02.2017 10:26
ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. 13 февраля Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сингапур (с резиденцией в Сингапуре) Зулькифли бин Бахаруддин.
Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, высоких технологий, возможностей реализации новых совместных проектов в области промышленности и развития инфраструктуры, а также приватизации, внедрения современных методов корпоративного управления и передовых технологических решений, сообщает МВЭСИТ.
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