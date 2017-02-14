



Посол Сингапура посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. 13 февраля Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сингапур (с резиденцией в Сингапуре) Зулькифли бин Бахаруддин. Визит был предпринят с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, высоких технологий, возможностей реализации новых совместных проектов в области промышленности и развития инфраструктуры, а также приватизации, внедрения современных методов корпоративного управления и передовых технологических решений, сообщает МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи